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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Понедельник 06 февраля 2023 17:26
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне сегодня, 6 февраля, уже второй раз раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

РБК-Украина сообщало, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы.

Напомним, оккупанты ночью и утром атаковали Херсон, в результате чего были повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.

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