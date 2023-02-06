В Херсоне снова раздались взрывы
Фото: в Херсоне снова раздались взрывы (Getty Image)
В Херсоне сегодня, 6 февраля, уже второй раз раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Отметим, что воздушная тревога в регионе не была объявлена.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
РБК-Украина сообщало, что сегодня в Херсоне уже слышали взрывы.
Напомним, оккупанты ночью и утром атаковали Херсон, в результате чего были повреждены церковь, жилые дома и газовая труба.
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