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У Херсоні повідомляють про вибухи

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Херсон, Понеділок 06 лютого 2023 15:03
У Херсоні повідомляють про вибухи Фото: вибухи у Херсоні пролунали 6 лютого (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 6 лютого пролунали вибухи. При цьому тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у місті було чути кілька вибухів. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".

При цьому військова адміністрація Херсона не коментує причини вибухів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, щоросійські окупанти за добу 37 разів відкривали вогонь у мирних населених пунктах Херсонської області. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Чотири особи отримали поранення.

Також ми писали, щовночі та вранці росіяни обстріляли Херсон, внаслідок чого пошкоджено церкву, житлові будинки та газову трубу.

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