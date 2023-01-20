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В Херсоне опять прогремели взрывы

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Херсон, Пятница 20 января 2023 17:08
В Херсоне опять прогремели взрывы Фото: в Херсоне прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 20 января, в Херсоне в очередной раз прогремели взрывы. Это уже не первое сообщение о взрывах в городе за сегодняшний день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Отметим, что на данный момент в городе и области тревога не объявлялась. Официальных данных пока нет.

Напомним, 18 января оккупанты обстреляли Херсон.

Кроме того, херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.

Добавим, что Херсоне утром 18 января в очередной раз раздавались взрывы. Местные жители пишут об обстреле города.

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