У Херсоні знову пролунали вибухи

Сьогодні, 16 січня, вдень жителі Херсона вже вчетверте з ранку чують вибухи. В області поки що не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальних подробиць та не називали причини вибуху.

Оновлено 16:14

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський розповів, що росіяни сьогодні продовжують обстрілювати Херсон.

"Багато "прильотів". Намагайтеся більше часу залишатися в безпечних місцях", - додав він.