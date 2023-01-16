В Херсоне снова прозвучали взрывы

Сегодня, 16 января, днем жители Херсона уже четвертый раз с утра слышат взрывы. В области пока не объявляли воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

"Много "прилетов". Постарайтесь больше времени оставаться в безопасных местах", - добавил он.

Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский рассказал, что россияне сегодня продолжают обстреливать Херсон.

Официальные источники пока не раскрывали более детальных подробностей и не называли причины взрыва.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты обстреляли детскую больницу в Херсоне.

Также мы писали, что взрывы в Херсоне слышали сегодня примерно в 14:30.

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