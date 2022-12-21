ua ru
Ср, 21 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову пролунали вибухи

Новость на русском →
Херсон, Середа 21 грудня 2022 10:48
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вранці 21 грудня пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Місцеві Telegram-канали також повідомляють про вибухи у місті. За інформацією мешканців, їх було кілька.

Зазначимо, що влада міста та військове керівництво поки не коментують інформацію про вибухи.

Обновлено 11:05.

По данным корреспондентов "Общественное Херсон", в городе прогремели повторные взрывы.

Нагадаємо, російські війська минулої доби 71 раз обстріляли територію Херсона та області. Ворог бив по житлових кварталах та будинках, внаслідок чого загинув цивільний.

Також ми писали, що ворог учора кілька разів обстріляв Херсон. Внаслідок денного ворожого удару по місту там почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи Війна в Україні
NEWS
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
Білий дім підтверджує. США відправлять Україні систему Patriot
DAILY
Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Радник Міноборони Сергій Кузан: В планах росіян є поновлення наступу