В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне утром 21 декабря прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Местные Telegram-каналы также сообщают о взрывах в городе. По информации жителей, их было несколько.

Отметим, что власти города и военное руководство пока не комментируют информацию о взрывах.

Обновлено 11:05.

По данны корреспондентов "Суспільне Херсон", в городе прогремели повторные взрывы.