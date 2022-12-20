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У Херсоні знову пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 20 грудня, у мешканці Херсона почули вибухи. В області наразі не оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram .

Місцева влада поки не повідомляє більш детальної інформації про вибухи в місті.

Оновлено 15:20

За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, Херсон знаходиться під щільним вогнем окупантів.

При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що у місті через обстріл почалася пожежа.

Фото: пожежа у Херсоні (t.me/kavun_ks)

Нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи .

Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти , внаслідок чого є загиблі та поранені.

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ХерсонвибухиВійна Росії проти України