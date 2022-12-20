У Херсоні знову пролунали вибухи

У вівторок, 20 грудня, у мешканці Херсона почули вибухи. В області наразі не оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" у Telegram .
Місцева влада поки не повідомляє більш детальної інформації про вибухи в місті.
Оновлено 15:20
За словами заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського, Херсон знаходиться під щільним вогнем окупантів.
При цьому місцеві Telegram-канали пишуть, що у місті через обстріл почалася пожежа.
Нагадаємо, 20 грудня вранці в Херсоні також було чути вибухи .
Пізніше стало відомо, що місто обстріляли російські окупанти , внаслідок чого є загиблі та поранені.
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