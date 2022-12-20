В Херсоне снова прогремели взрывы

Во вторник, 20 декабря, в жители Херсона услышали взрывы. В области пока не объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" в Telegram.
Местные власти пока не сообщают более детальной информации о взрывах в городе.
Обновлено 15:20
По словам замглавы Херсонского облсовета Юрия Соболевского, Херсон находится под плотным огнем оккупантов.
При этом местные Telegram-каналы пишут, что в городе из-за обстрела начался пожар.
Напомним, 20 декабря утром в Херсоне также были слышны взрывы.
Позже стало известно, что город обстреляли российские оккупанты, в результате чего есть погибший и раненные.
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