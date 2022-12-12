У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вдень 12 грудня вкотре пролунали вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чути кілька вибухів. Після першого в одному з районів почалася пожежа.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу згоріли дві машини. У будинках поблизу повибивало вікна.
Варто зазначити, що офіційної інформації про обстріл поки що немає.
Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Також пошкоджено електромережі.
Як повідомлялося, учора ворожі війська 57 разів обстріляли населені пункти Херсонської області. Внаслідок атак одна людина отримала поранення.
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