У Херсоні знову пролунали вибухи

Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що у місті було чути кілька вибухів. Після першого в одному з районів почалася пожежа.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу згоріли дві машини. У будинках поблизу повибивало вікна.

Варто зазначити, що офіційної інформації про обстріл поки що немає.