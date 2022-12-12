В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне днем 12 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что в городе было слышно несколько взрывов. После первого в одном из районов начался пожар.
По предварительным данным, в результате обстрела сгорели две машины. В домах поблизости повыбивало окна.
Стоит отметить, что официальной информации об обстреле пока нет.
Напомним, сегодня российские войска обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения. Также повреждены электросети.
Как сообщалось, вчера вражеские войска 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.