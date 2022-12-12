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В Херсоне вновь прогремели взрывы

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Херсон, Понедельник 12 декабря 2022 14:59
В Херсоне вновь прогремели взрывы Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Херсоне днем 12 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что в городе было слышно несколько взрывов. После первого в одном из районов начался пожар.

По предварительным данным, в результате обстрела сгорели две машины. В домах поблизости повыбивало окна.

Стоит отметить, что официальной информации об обстреле пока нет.

Напомним, сегодня российские войска обстреляли жилой сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушения. Также повреждены электросети.

Как сообщалось, вчера вражеские войска 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Вследствие атак один человек получил ранения.

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