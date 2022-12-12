В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне днем 12 декабря в очередной раз прогремели взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что в городе было слышно несколько взрывов. После первого в одном из районов начался пожар.

По предварительным данным, в результате обстрела сгорели две машины. В домах поблизости повыбивало окна.

Стоит отметить, что официальной информации об обстреле пока нет.