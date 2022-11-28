У Херсоні знову пролунали вибухи
Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
У Херсоні вранці 28 листопада вкотре пролунали ворожі вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
За словами місцевих жителів, у місті було чути кілька вибухів. Однак про "прильоти" поки що не повідомляється.
Крім того, вибухи поки що не підтверджує влада та військова адміністрація міста.
Нагадаємо,у Херсоні слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом підриву російськими військовими телевізійної вежі.
Також учора росіяни вдарили по лініях електропередач, які живлять Херсон.
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