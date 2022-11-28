У Херсоні знову пролунали вибухи

У Херсоні вранці 28 листопада вкотре пролунали ворожі вибухи. Тривогу в регіоні не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

За словами місцевих жителів, у місті було чути кілька вибухів. Однак про "прильоти" поки що не повідомляється.

Крім того, вибухи поки що не підтверджує влада та військова адміністрація міста.