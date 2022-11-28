В Херсоне вновь прогремели взрывы

В Херсоне утром 28 ноября в очередной раз прогремели вражеские взрывы. Тревога в регионе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

По словам местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако о "прилетах" пока не сообщается.

Кроме того, взрывы пока не подтверждают власти и военная администрация города.