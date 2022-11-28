В Херсоне вновь прогремели взрывы
Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
В Херсоне утром 28 ноября в очередной раз прогремели вражеские взрывы. Тревога в регионе не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
По словам местных жителей, в городе было слышно несколько взрывов. Однако о "прилетах" пока не сообщается.
Кроме того, взрывы пока не подтверждают власти и военная администрация города.
Напомним, в Херсоне следователи открыли уголовное производство по факту подрыва российскими военными телевизионной башни.
Также вчера россияне ударили по линиям электропередач, которые питают Херсон.
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