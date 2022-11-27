Залишили десятки кілограм тротилу. Поліція розслідує підрив телевежі у Херсоні

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram МВС України.

Поліцейські з'ясували, що під час відступу російські військові висадили в повітря телевізійну вежу, яка знаходилася по вулиці Перекопська.

Під час огляду місця події слідчі встановили, що російські військові заклали в основі вишки сім вибухових зарядів, п'ять із яких вибухнули. Фахівці вибухотехнічної служби оглянули місце, вилучили ще близько 50 кг тротилу та 90 м кабелю, що детонує.

Також на вказаній території було зафіксовано присутність російських військ. Про це свідчать вилучені документи із позивними солдатами, графіки їхніх чергувань та інші речові докази.