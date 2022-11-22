UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Херсоні знову пролунали вибухи

Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 22 листопада, у Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Також окупанти обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна в Україні