У вівторок, 22 листопада, у Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Херсон ".

Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Також окупанти обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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