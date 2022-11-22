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У Херсоні знову пролунали вибухи

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Херсон, Вівторок 22 листопада 2022 16:23
У Херсоні знову пролунали вибухи Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 22 листопада, у Херсоні знову пролунали вибухи. Тривогу у місті не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

"У Херсоні знову чути вибухи", - йдеться у повідомленні.

Наразі місцева влада не давала офіційних коментарів щодо ситуації у місті.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти обстріляли звільнений Херсон. Внаслідок атаки у місті пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Також окупанти обстріляли громадянську інфраструктуру Херсона у понеділок, 21 листопада. Внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо отримали поранення.

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