Во вторник, 22 ноября, в Херсоне снова раздались взрывы. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне Херсон ".

Пока местные власти не давали официальных комментариев относительно ситуации в городе.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли освобожденный Херсон. В результате атаки в городе повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона в понедельник, 21 ноября. В результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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