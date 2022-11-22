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В Херсоне снова раздались взрывы

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Херсон, Вторник 22 ноября 2022 16:23
В Херсоне снова раздались взрывы Фото: В Херсоне снова раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 22 ноября, в Херсоне снова раздались взрывы. Тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока местные власти не давали официальных комментариев относительно ситуации в городе.

Напомним, недавно российские оккупанты обстреляли освобожденный Херсон. В результате атаки в городе повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

Также оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона в понедельник, 21 ноября. В результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения.

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