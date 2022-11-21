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У Херсоні знову пролунали вибухи

Фото: у Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Увечері 21 листопада у Херсоні знову пролунали вибухи. Російські війська відкрили вогонь із лівого берега області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, вильоти ракет фіксують із лівого берега Дніпра, а саме – з Олешок та Голої Пристані.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ударів загинула людина, ще кілька цивільних дістали поранення.

Крім того, повідомлялося, що вчора окупанти також обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки у місті було пошкоджено багатоповерхівку у мікрорайоні Острів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ХерсонОбстрілвибухи