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В Херсоне вновь прогремели взрывы

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Херсон, Понедельник 21 ноября 2022 18:45
В Херсоне вновь прогремели взрывы Фото: в Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Вечером 21 ноября в Херсоне вновь прогремели взрывы. Российские войска открыли огонь с левого берега области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

Как сообщают местные Telegram-каналы, вылеты ракет фиксируют с левого берега Днепра, а именно - из Олешек и Голой Пристани.

Напомним, сегодня российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Херсона.

Позже стало известно, что вследствие ударов погиб человек, еще несколько гражданских получили ранения.

Кроме того, сообщалось, что вчера оккупанты также обстреливали Херсон. В результате атаки в городе была повреждена многоэтажка в микрорайоне Остров.

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