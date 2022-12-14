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У Херсоні знову прогриміли вибухи

Фото: вибухи у Херсоні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти знову вдарили по Херсону пізно ввечері у середу, 14 грудня. У місті фіксуються "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Кавун Херсон".

"Прильоти в Херсоні. Бережіть себе!" - йдеться у публікації.

У якому районі міста сталися нинішні вибухи - не уточнюється. Даних про можливі потерпілих та руйнування немає.

Раніше повідомлялося, що зросла кількість жертв та постраждалих під час ворожих обстрілів Херсона вдень 14 грудня.

Нагадаємо також, що внаслідок ворожих обстрілів Херсона загинула 8-річна дитина.

РБК-Україна повідомляло, що перед цим 14 грудня рятувальники загасили пожежу в Херсоні, яка почалася вранці після ворожого обстрілу.

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ХерсонВибух