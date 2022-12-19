ua ru
Пн, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Херсоні знову "прильоти": у мережі повідомляють про сильну пожежу

Новость на русском →
Херсон, Понеділок 19 грудня 2022 15:54
У Херсоні знову "прильоти": у мережі повідомляють про сильну пожежу Фото: У Херсоні знову пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Херсоні вдень 19 грудня пролунали чергові вибухи. За інформацією мешканців, внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що після вибухів над містом здіймається стовп диму.

Крім того, звуки вибухів чули у селищі міського типу Камишани.

Офіційної інформації про "прильоти" поки що немає.

Нагадаємо, сьогодні вранці 19 грудня ворог знову завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Згодом стало відомо, що під час ранкового обстрілу загинув чоловік. Також учора росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон вибухи
NEWS
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
Сили ППО збили 18 з 23 дронів над Києвом: у КМВА розповіли про наслідки
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах