У Херсоні знову "прильоти": у мережі повідомляють про сильну пожежу

У Херсоні вдень 19 грудня пролунали чергові вибухи. За інформацією мешканців, внаслідок обстрілу спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Офіційної інформації про "прильоти" поки що немає.

Крім того, звуки вибухів чули у селищі міського типу Камишани.

Повідомляється, що після вибухів над містом здіймається стовп диму.

Нагадаємо, сьогодні вранці 19 грудня ворог знову завдав удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Згодом стало відомо, що під час ранкового обстрілу загинув чоловік. Також учора росіяни вбили мешканця одного із населених пунктів Бериславського району.

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