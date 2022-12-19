В Херсоне вновь "прилеты": в сети сообщают о сильном пожаре

В Херсоне днем 19 декабря раздались очередные взрывы. По информации жителей, вследствие обстрелов вспыхнул сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальной информации о "прилетах" пока нет.

Кроме того, звуки взрывов слышали в поселке городского типа Камышаны.

Сообщается, что после взрывов над городом поднимается столб дыма.

Напомним, сегодня утром 19 декабря враг вновь нанес удар по зданию Херсонской областной военной администрации.

Позже стало известно, что во время утреннего обстрела погиб мужчина. Также вчера россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района.

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