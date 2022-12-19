В Херсоне вновь "прилеты": в сети сообщают о сильном пожаре
Фото: В Херсоне вновь прогремели взрывы (Getty Images)
В Херсоне днем 19 декабря раздались очередные взрывы. По информации жителей, вследствие обстрелов вспыхнул сильный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Сообщается, что после взрывов над городом поднимается столб дыма.
Кроме того, звуки взрывов слышали в поселке городского типа Камышаны.
Официальной информации о "прилетах" пока нет.
Напомним, сегодня утром 19 декабря враг вновь нанес удар по зданию Херсонской областной военной администрации.
Позже стало известно, что во время утреннего обстрела погиб мужчина. Также вчера россияне убили жителя одного из населенных пунктов Бериславского района.
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