У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.

Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.

Оновлено 18:09

"Суспільне" повідомляє, що у місті знову чутно звуки вибухів.