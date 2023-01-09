У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів

У понеділок, 9 січня, у Херсоні знову було чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.
Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.
"Суспільне" повідомляє, що у місті знову чутно звуки вибухів.
Нагадаємо, що у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Очаків Миколаївської області обстріляли окупанти, а у регіоні було оголошено повітряну тривогу. В окупованому Скадовську та Херсоні повідомляють про вибухи.
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