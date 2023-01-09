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У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів

Фото: У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 9 січня, у Херсоні знову було чутно звуки вибухів. Повітряну тривогу у місті та області оголошено не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Поки що незрозуміло, де саме і з якої причини пролунали вибухи. Проте мешканців міста закликають до обережності.

Інформацію про вибухи також поки що не коментує військова адміністрація Херсона.

Оновлено 18:09

"Суспільне" повідомляє, що у місті знову чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 січня, російські військові обстріляли Херсон. Удар припав на житловий квартал міста, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Очаків Миколаївської області обстріляли окупанти, а у регіоні було оголошено повітряну тривогу. В окупованому Скадовську та Херсоні повідомляють про вибухи.

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