В Херсоне снова сообщают о звуках взрывов

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Пока неясно, где именно и по какой причине раздались взрывы. Однако жителей города призывают к осторожности.

Информацию о взрывах пока не комментирует военная администрация Херсона.

Обновлено 18:09

"Суспільне" сообщает, что в городе снова слышны звуки взрывов.