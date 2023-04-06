У Херсоні знову повідомляють про вибухи
У Херсоні знову повідомляють про звуки вибухів у четвер, 6 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Зазначимо, що за підрахунками місцевих Telegram-каналів, це вже вшосте за сьогодні у Херсоні лунають вибухи.
Додамо, що повітряну тривогу в регіоні не оголошували.
Офіційної інформації про ситуацію у місті поки немає.
Як повідомлялося раніше, вчора росіяни обстріляли два підприємства у Херсоні.
До того ж, окупанти били по центру Бериславу з артилерії, внаслідок чого постраждала людина.
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