В Херсоне снова сообщают о взрывах

В Херсоне снова сообщают о звуках взрывов в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" .

Отметим, что по подсчетам местных Telegram-каналов, это уже в шестой раз за сегодня в Херсоне раздаются взрывы.

Добавим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли два предприятия в Херсоне.

К тому же, оккупанты били по центру Бериславу из артиллерии, в результате чего пострадал человек.

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