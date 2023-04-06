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В Херсоне снова сообщают о взрывах

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Херсон, Четверг 06 апреля 2023 16:55
В Херсоне снова сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне снова сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Херсоне снова сообщают о звуках взрывов в четверг, 6 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Отметим, что по подсчетам местных Telegram-каналов, это уже в шестой раз за сегодня в Херсоне раздаются взрывы.

Добавим, что воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли два предприятия в Херсоне.

К тому же, оккупанты били по центру Бериславу из артиллерии, в результате чего пострадал человек.

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