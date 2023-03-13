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У Херсоні зранку пролунали вибухи

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Херсон, Понеділок 13 березня 2023 08:19
У Херсоні зранку пролунали вибухи Фото: жителі Херсона повідомляють про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсоні сьогодні зранку пролунали потужні вибухи. В області не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"З самого ранку чути вибухи у Херсоні", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада та військові поки не коментували ситуацію у місті.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 8:15

У Херсоні зранку пролунали вибухи

Нагадаємо, за минулу добу росіяни 29 разів обстріляли Херсон та область. Через ворожі атаки загинули троє осіб, ще троє отримали поранення.

Крім того, вчора росіяни вдарили по селище Білозерка Херсонської області. Внаслідок удару постраждала дівчинка.

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Херсон вибухи
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