В Херсоне снова сообщают о взрывах
Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.
Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.
РБК-Украина сообщало, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы.
Кроме того, днем россияне обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области.
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