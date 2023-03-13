В Херсоне снова сообщают о взрывах

В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

РБК-Украина сообщало, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы.

Кроме того, днем россияне обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области.

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