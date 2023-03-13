ua ru
Пн, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Херсоне снова сообщают о взрывах

Новина українською →
Херсон, Понедельник 13 марта 2023 16:09
В Херсоне снова сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Херсоне сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 13 марта, в Херсоне снова раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отметим, что в регионе не объявляли воздушную тревогу.

Официальной информации о ситуации в Херсоне пока нет.

РБК-Украина сообщало, что сегодня утром в Херсоне раздавались взрывы.

Кроме того, днем россияне обстреляли бригаду энергетиков в Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Взрыв Война России против Украины
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город