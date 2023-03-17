У Херсоні знову лунають вибухи

У п'ятницю, 17 березня, у Херсоні лунають вибухи. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, російські окупанти минулої доби 76 разів обстріляли територію Херсонської області. Загарбники випустили 275 снарядів із важкої артилерії та "Градів".
Нагадаємо, у четвер, 16 березня, російські військові атакували Херсон з безпілотників. Під ворожу атаку потрапив медичний заклад.
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