У Херсоні знову лунають вибухи

"У Херсоні вчергове чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

До речі, звуки вибухів в Херсоні чують за сьогодні вже третій раз.

Як повідомлялось, російські окупанти за минулу добу випустили по Херсонській області 354 снаряди. Внаслідок атак ворога поранення отримали четверо мирних жителів.

Нагадаємо, 5 березня окупанти вдарили по селу Понятівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинули троє осіб - жінка та двоє дітей.