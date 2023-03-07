Во вторник, 7 марта, в Херсоне снова раздаются взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне в очередной раз слышны взрывы", - говорится в сообщении.
Кстати, звуки взрывов в Херсоне слышат сегодня уже в третий раз.
Как сообщалось, российские оккупанты за минувшие сутки выпустили по Херсонской области 354 снаряда. В результате атак врага ранения получили четверо мирных жителей.
Напомним, 5 марта оккупанты ударили по селу Понятовка Херсонской области. В результате вражеской атаки погибли три человека - женщина и двое детей.
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