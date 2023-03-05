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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: три людини загинули

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Херсонська область, Неділя 05 березня 2023 13:35
Росіяни обстріляли село у Херсонській області: три людини загинули Ілюстративне фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли з мінометів село Понятівка Дарʼївської громади Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинули три людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Сьогодні в обід армія РФ з мінометів вдарила по селу Понятівка Дарʼївської громади. Ворог цілеспрямовано атакував житловий будинок, в якому знаходилися мирні люди", - сказано у повідомленні.

За попередніми даними, через ворожу атаку загинули троє цивільних жителів Херсонської області.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок обстрілу загинула жінка та двоє дітей.

Нагадаємо, вчора росіяни 78 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще троє постраждали.

Раніше загарбники скинули гранату з безпілотника на автомобіль поліцейських в Антонівці, четверо людей отримали поранення.

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