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У Херсоні знову чутно вибухи

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Херсон, Середа 03 травня 2023 22:13
У Херсоні знову чутно вибухи Фото: Вибух (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Оновлено 22:29

"Суспільне" повідомляє, що у Херсоні знову чутно вибухи.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 19 людей, ще 47 - отримали поранення.

Президента України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина ще 48 поранено.

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