У Херсоні знову чутно вибухи
У середу, 3 травня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.
При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.
Оновлено 22:29
"Суспільне" повідомляє, що у Херсоні знову чутно вибухи.
Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.
Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 19 людей, ще 47 - отримали поранення.
Президента України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 21:09 в Херсонській області загинула 21 людина ще 48 поранено.
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