Зросла кількість жертв російських ударів по Херсону

Знову зросла кількість загиблих внаслідок атак російських окупантів по Херсонській області 3 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Удари росіян по Херсону продовжуються. Вони б’ють по мирним людям", - сказав керівник ОП.

За словами Єрмака, станом 19:56 відомо про 18 загиблих і 46 поранених.

Оновлено о 20:06.

Під час телемарафону голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що в Херсонській області загинуло 19 людей, 47 - поранені.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли гіпермаркет у Херсоні. Під час обстрілу вони вразили залізничний вокзал, район супермаркету та дитячого садка.

Раніше повідомлялося, що через обстріл Херсона загинули 17 людей, ще 45 - отримали поранення.

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