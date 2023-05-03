В среду, 3 мая, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

" Суспільне " сообщает, что в Херсоне снова прозвучали взрывы.

При этом официальной информации о взрывах пока нет.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 19 человек, еще 47 - получили ранения.

Президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек, еще 48 ранены.

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