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В Херсоне снова слышны взрывы

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Херсон, Среда 03 мая 2023 22:13
В Херсоне снова слышны взрывы Фото: Взрыв (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 3 мая, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

При этом официальной информации о взрывах пока нет.

Обновлено 22:29

"Суспільне" сообщает, что в Херсоне снова прозвучали взрывы.

Напомним, сегодня россияне обстреляли гипермаркет в Херсоне. При обстреле они поразили железнодорожный вокзал, район супермаркета и детского сада.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела Херсона погибли 19 человек, еще 47 - получили ранения.

Президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 21:09 в Херсонской области погиб 21 человек, еще 48 ранены.

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