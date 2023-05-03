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У Херсоні знову чутно вибухи

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Херсон, Середа 03 травня 2023 17:22
У Херсоні знову чутно вибухи Фото: Вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 3 травня, у Херсоні знову пролунали звуки вибухів. У регіоні повітряну тривогу не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційної інформації про вибухи поки що немає.

Нагадаємо, що сьогодні російські війська атакували Херсон. Окупанти обстріляли єдиний працюючий гіпермаркет місті. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Крім того, під атаку ворога потрапив залізничний вокзал, бригада медиков, а також район супермаркету АТБ та дитячого садка.

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