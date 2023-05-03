В среду, 3 мая, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

При этом официальной информации о взрывах пока нет.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня российские войска атаковали Херсон. Оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет города. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.

Кроме того, под атаку врага попал железнодорожный вокзал, бригада медиков, а также район супермаркета АТБ и детсада.

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