В Херсоне снова слышны взрывы
Фото: Взрывы (GettyImages)
В среду, 3 мая, в Херсоне снова раздались звуки взрывов. В регионе воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.
При этом официальной информации о взрывах пока нет.
Напомним, что сегодня российские войска атаковали Херсон. Оккупанты обстреляли единственный работающий гипермаркет города. В результате чего есть погибшие и пострадавшие.
Кроме того, под атаку врага попал железнодорожный вокзал, бригада медиков, а также район супермаркета АТБ и детсада.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.