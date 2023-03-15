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В Херсоні знову чути звуки вибухів

Фото: в херсоні знову чути звуки вибухів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 березня, в Херсоні знову чути звуки вибухів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцеві жителі повідомляють, що в місті знову, вже втрете за добу, було чути звуки вибухів.

На момент вибухів повітряна тривога оголошена не була. Офіційної інформації про вибухи немає.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні вже повідомляли про вибухи. Це сталось під час оголошення повітряної тривоги.

Невдовзі місцеві жителі знову повідомили про звуки вибухів.

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ХерсонВійна Росії проти України