В Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи
Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 15 березня (ілюстрація/GettyImages)
У середу, 15 березня, в Херсоні лунають вибухи. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, вибухи під час повітряної тривоги чули і в Харкові. "Приліт" зафіксовано по цивільній інфраструктурі міста - житлових будинках та міській інфраструктурі.
Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли в небо російський винищувач.
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