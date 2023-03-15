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В Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи

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Херсон, Середа 15 березня 2023 10:59
В Херсоні під час повітряної тривоги пролунали вибухи Фото: у Херсоні повідомляють про вибухи 15 березня (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 15 березня, в Херсоні лунають вибухи. По всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Херсоні чутно вибухи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вибухи під час повітряної тривоги чули і в Харкові. "Приліт" зафіксовано по цивільній інфраструктурі міста - житлових будинках та міській інфраструктурі.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли в небо російський винищувач.

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Херсон вибухи
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