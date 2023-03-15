Сегодня, 15 марта, в Херсоне снова слышны звуки взрывов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".
Местные жители сообщают, что в городе снова, уже в третий раз за сутки, были слышны звуки взрывов.
К моменту взрывов воздушная тревога объявлена не была. Официальной информации о взрывах нет.
Напомним, сегодня в Херсоне уже сообщали о взрывах. Это произошло во время объявления воздушной тревоги.
Вскоре местные жители снова сообщили о звуках взрывов.
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