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У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

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Херсон, Середа 15 березня 2023 15:47
У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи Фото: у Херсоні пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Наразі немає офіційної інформації щодо вибухів.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні вже повідомляли про вибухи.

Крім того, 15 березня в Україні тричі оголошували масштабні повітряні тривоги. Небезпеку могли оголосити через злет російського винищувача.

Зазначимо, що під час першої повітряної тривоги, яка тривала понад 1,5 години, окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Додамо, що сьогодні на Херсонщині на боєприпасі підірвався чоловік.

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Херсон Вибух Війна Росії проти України
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