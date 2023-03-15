У Херсоні вдруге за день пролунали вибухи

У середу, 15 березня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Наразі немає офіційної інформації щодо вибухів.

Нагадаємо, сьогодні в Херсоні вже повідомляли про вибухи.

Крім того, 15 березня в Україні тричі оголошували масштабні повітряні тривоги. Небезпеку могли оголосити через злет російського винищувача.

Зазначимо, що під час першої повітряної тривоги, яка тривала понад 1,5 години, окупанти обстріляли Харків. Внаслідок обстрілу постраждав інтернат та житловий будинок.

Додамо, що сьогодні на Херсонщині на боєприпасі підірвався чоловік.

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