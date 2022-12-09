У Херсоні знову чути звуки вибухів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

На даний момент подробиць немає. Станом на 22:40 у місті не оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ударів по Херсону, ракета влучила в одну з місцевих лікарень, внаслідок чого постраждала цивільна особа.

Після того, як окупанти відступили з міста, Херсон постійно зазнає ударів. У ніч проти 9 грудня ракета влучила в до житловий будинок. Вранці стало відомо про те, що противник обстріляв житловий квартал з приватними та багатоквартирними будинками. Загалом постраждали 8 осіб.

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