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В Херсоне снова слышны звуки взрывов

Фото: в освобожденном Херсоне снова громко (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В освобожденном Херсоне вечером 9 декабря снова слышны звуки взрывов

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".

На данный момент подробностей нет. По состоянию на 22:40 в городе не объявлена воздушная тревога.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли удары по Херсону, ракета попала в одну из местных больниц, вследствие чего пострадал гражданский.

После того, как оккупанты отступили из города, Херсон постоянно подвергается ударам. В ночь на 9 декабря ракета попала в жилой дом. Утром стало также известно о том, что противник обстрелял жилой квартал с частными и многоквартирными домами. В общей сложности пострадали 8 человек.

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ХерсонВзрывВойна России против Украины