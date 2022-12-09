Окупанти вночі вдарили по Херсону. У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок (відео)
У ніч проти 9 грудня російські війська вкотре завдали удару по Херсону. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Крім того, повідомляється, що внаслідок удару по житловому будинку ушкодження отримала будівля медичного закладу.
Оновлено 9:00.
За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, у Херсоні ворог влучив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.
Внаслідок обстрілу 8 цивільних отримали поранення.
За минулу добу окупанти 68 разів обстріляли Херсон і область.
Оновлено 9:17.
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також підтвердив обстріл медустанови в Херсоні.
Внаслідок атаки окупантів пошкоджено дитяче відділення та морг.
Фото: пошкоджена лікарня у Херсоні (t.me/khersonskaODA)
Нагадаємо, що російська армія 7 грудня 30 разів обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще одна поранена.
Також повідомлялося, що у Херсоні загинув чоловік унаслідок обстрілу автотранспортного підприємства.
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