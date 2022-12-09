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Окупанти вночі вдарили по Херсону. У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок (відео)

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Херсон, П'ятниця 09 грудня 2022 08:47
Окупанти вночі вдарили по Херсону. У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок (відео) Фото: окупанти вночі вдарили по Херсону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч проти 9 грудня російські війська вкотре завдали удару по Херсону. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, повідомляється, що внаслідок удару по житловому будинку ушкодження отримала будівля медичного закладу.

Оновлено 9:00.

За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, у Херсоні ворог влучив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі.

Внаслідок обстрілу 8 цивільних отримали поранення.

За минулу добу окупанти 68 разів обстріляли Херсон і область.

Оновлено 9:17.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також підтвердив обстріл медустанови в Херсоні.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено дитяче відділення та морг.

Фото: пошкоджена лікарня у Херсоні (t.me/khersonskaODA)

Нагадаємо, що російська армія 7 грудня 30 разів обстріляла населені пункти Херсонської області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще одна поранена.

Також повідомлялося, що у Херсоні загинув чоловік унаслідок обстрілу автотранспортного підприємства.

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