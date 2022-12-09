Окупанти вночі вдарили по Херсону. У мережі повідомляють про влучання у житловий будинок (відео)

У ніч проти 9 грудня російські війська вкотре завдали удару по Херсону. Ворожа ракета влучила у житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Крім того, повідомляється, що внаслідок удару по житловому будинку ушкодження отримала будівля медичного закладу. Оновлено 9:00. За інформацією заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко, у Херсоні ворог влучив у житлові квартали, приватні та багатоквартирні будинки та інші будівлі. Внаслідок обстрілу 8 цивільних отримали поранення. За минулу добу окупанти 68 разів обстріляли Херсон і область. Оновлено 9:17. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич також підтвердив обстріл медустанови в Херсоні. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено дитяче відділення та морг. Фото: пошкоджена лікарня у Херсоні (t.me/khersonskaODA)