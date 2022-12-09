Обстріл лікарні у Херсоні: в ОВА повідомили про потерпілого

Російські війська вранці 9 грудня завдали ударів по Херсону. Ракета пошкодила лікарню, внаслідок чого постраждала цивільна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram .

"На жаль, через російські обстріли медичного закладу в Херсоні є один постраждалий. Його прооперували лікарі, стан пораненого – стабільний", - розповів Янушевич.

Нагадаємо, вранці 9 грудня повідомлялося, що російські війська вкотре завдали удару по Херсону. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку.

Пізніше в Офісі президента та військової адміністрації міста підтвердили обстріл цивільної інфраструктури та лікарні.

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