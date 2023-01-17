У Херсоні знову чути вибухи

У вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Повітряна тривога оголошена не була.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Місцеві Telegram-канали зазначають, що після "прильоту" було помітно дим.

"У Херсоні знову чутно вибухи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 січня, у Херсоні знову лунають вибухи. Це вже друге повідомлення про вибухи сьогодні.

Також у вівторок вночі, 17 січня, у Херсоні пролунало кілька вибухів.

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