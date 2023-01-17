Во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Воздушная тревога объявлена не была.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Суспільне ".

Местные Telegram-каналы отмечают, что после прилета был заметен дым.

Официальной информации пока нет.

"В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Напомним, что во вторник, 17 января, в Херсоне снова раздаются взрывы. Это уже второе сообщение о взрывах сегодня.

Также во вторник ночью, 17 января, в Херсоне раздалось несколько взрывов.

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