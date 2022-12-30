У Херсоні знову чути вибухи

У Херсоні вдень 30 грудня знову повідомляють про вибухи. Тривогу в місті зараз не оголошено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
За інформацією місцевих жителів, у місті чути сильні вибухи. Однак наразі незрозуміло, чи є "прильоти".
Варто зазначити, що у військовій адміністрації Херсона поки що не коментують ситуацію.
Тим часом місцеві Telegram-канали повідомляють, що гучні звуки пов'язані із роботою українських військових.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Херсоні також повідомляли про потужні вибухи. Після цього в області оголосили повітряну тривогу.
Також ми писали, що вчора ворог обстріляв обласний кардіологічний диспансер у Херсоні, внаслідок чого постраждали двоє людей.
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