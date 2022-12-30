В Херсоне снова слышны взрывы

В Херсоне днем 30 декабря вновь сообщают о взрывах. Тревога в городе в настоящий момент не объявлена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Херсон".
По информации местных жителей, в городе слышны мощные взрывы. Однако на данный момент непонятно, есть ли "прилеты".
Стоит отметить, что в военной администрации Херсона пока не комментируют ситуацию.
Тем временем местные Telegram-каналы сообщают, что громкие звуки связаны с работой украинских военных.
Напомним, сегодня утром в Херсоне также сообщали о мощных взрывах. После чего в области объявили воздушную тревогу.
Также мы писали, что вчера враг обстрелял областной кардиологический диспансер в Херсоне, в результате чего пострадали два человека.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.